Александр Самедов: "Головин – безумно крутой талант. Думаю, ему надо уезжать"

Полузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что матч-открытие чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии не будет обычным – команда должна выйти на поле единым кулаком. Также 33-летний хавбек отметил, что молодые игроки в преддверии мирового первенства ведут себя уверенно.

– В 2014-м шли разговоры о том, что наша сборная начинала последней на чемпионате мира – и, что называется, пересмотрела телевизор. Увидела высочайший уровень – и зажалась. А Капелло не нашел рычагов, чтобы с этим справиться.

– Да, помню, смотрели первые семь групп. Мне кажется, каждый человек должен внутри быть готов. Должен принять эту ответственность и то, что ему предстоит. На таком турнире очень важно быть уверенным и не отпихиваться: только не я.

14 июня мы должны быть единым кулаком. Это не будет обычный футбольный матч. Главное – разобраться в своей голове. Я могу подсказать какие-то вещи из своего опыта, если кто-то подойдет. Но сейчас молодые ребята у нас смышленые, дерзкие. Дай бог, чтобы все прошло как надо.

– Зобнин и Кутепов в "Спартаке" не подходили, не спрашивали?

– Нет. Ведут себя уверенно. Общаются своей молодежной компанией.

– Да, видел, как весь молодняк, кроме Головина и Чалова, пошел вдоль речки гулять – Зобнин, Кутепов, братья Миранчуки и Ташаев.

– Они все время общаются. И, наверное, говорят друг другу: "Мы вывезем этих стариков!" (улыбается)

– Что они за люди? Похожи на ваше поколение?

– Хорошие ребята. Головин – не то чтобы мой любимый футболист, но он намного впереди всех. Безумно крутой талант. Главное, чтобы он развивался.

– Для этого ему надо уезжать?

– Думаю, да. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

Полная версия интерью Александра Самедова - скоро в "СЭ"



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