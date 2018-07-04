Александр Мостовой – об осквернении памятника Черенкову: "Если бы Англия проиграла, фанаты вообще с ума сошли бы"

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу памятника Федору Черенкову перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия.

- Как я понял, фанат не знал, кто это, - заявил Мостовой. - Наверняка парень был в состоянии алкогольного опьянения. Что взять с англичан, они же никогда умом не отличались. Наказали его, потом человек извинился, да и написал не матом, а просто "Англия". Ясно, что не в тюрьму сажать.

- Ожидали, что англичане победят по пенальти?

- Закрадывались такие мысли. Было бы обидно, если бы проиграли, пропустив на последних минутах. Болельщики бы точно все с ума сошли. Я не болел за Англию, но здорово, что команда сняла проклятие серий 11-метровых. Могут и пройти в полуфинал, наши же дальше идут.

Сборная Англии в четвертьфинале встретится со шведами (7 июля в Самаре). (Евгений БЕЛОУСОВ)