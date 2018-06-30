Александр Мостовой: "Думаю, Месси уйдет из сборной"

Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой считает, что Лионель Месси завершит карьеру в сборной Аргентины. В 1/8 финала ЧМ-2018 южноамериканцы сегодня уступили Франции (3:4).

- Что будет с Аргентиной? Месси закончит карьеру в сборной?



- Там всегда были футболисты и будут. Думаю, Месси уйдет, Ди Мария подумает ещё, понятно, что Маскерано закончит. Но наступит время Дибалы, который, всё время сидел в запасе, непонятно почему. В кадровом плане у Аргентины, проблем не возникнет. (Арман МКРТЧЯН)





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