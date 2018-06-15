Александр Головин: "Говорят, Дзагоев пропустит 10 дней"

Полузащитник сборной России Александр Головин в беседе с журналистами сообщил о предварительным сроке восстановления Алана Дзагоева.

- Как команда восприняла травму Дзагоева?

- Точного диагноза нет, но вроде говорят, что 10 дней. Все расстроены, что в ближайшем матче Алан не примет участия, но мы надеемся, что врачи сделают все возможно для его быстрейшего выздоровления.

Напомним, что Дзагоев получил повреждение в первом тайме матча с Саудовской Аравией (5:0). (Евгений БЕЛОУСОВ)

У Дзагоева повреждение задней поверхности бедра, срок восстановления пока неизвестен //

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