Александр Бородюк: "Исход матча с Уругваем предопределили ошибки"

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк после поражения нашей команды от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группы А ЧМ-2018 отметил, что южноамериканцы действуют совсем на других скоростях по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом. Россияне заняли второе место и 1 июля встретятся в Лужниках с победителем квартета В.



- В чем главные причины неудачи? – вопрос Бородюку.

- Уругвай выше классом, чем Саудовская Аравия и Египет, действует на других скоростях. Надо отдать должное нашим ребятам, которые в первых матчах показали достаточно хороший, убедительный футбол. Но сегодня нам противостояла совсем другая команда и, конечно, в таких случаях нужно использовать свои моменты. У нас были неплохие возможности и если бы их реализовали, игра пошла бы совсем другая.

Исход предопределили допущенные ошибки. Имею в виду штрафной удар и две желтые карточки Смольникова, который получил удаление. Гораздо тяжелее противостоять оппонентам вдесятером.

Но мне понравилось, что наши ребята старались. Это очень важно. Показали хорошие скорости даже с этим соперником. В отдельных эпизодах все решило индивидуальное мастерство Суареса и Кавани.

Очень хорошо, что вышли в плей-офф. Нужно проанализировать ошибки самарского матча, сделать выводы. В футболе нет ничего невозможного, несмотря на то, кто нам попадется. В дальнейшем желаю нашей команде не только показать качественный футбол, но и постараться выиграть в 1/8 финала.

- Все три мяча наша сборная пропустила после розыгрыша стандартов. Повод задуматься?

- Сейчас это тенденция современного футбола. Больше шестидесяти процентов мячей забиваются именно так. Надо учитывать и этот фактор. Думаю, что наша команда проанализирует ошибки и сделает правильные выводы. У нас были и положительные, и отрицательные моменты. Теперь предстоит совсем другая игра, нежели первые две. Надо быть готовыми к другим скоростям. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сборная России вышла в плей-офф со второго места, которое она заняла в группе А.

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