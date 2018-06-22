Алехандро Домингес: "Сампаоли должен отработать ЧМ до конца"

Аргентинский нападающий "Райо Вальекано" Алехандро Домингес, в прошлом защищавший цвета "Зенита" и "Рубина", оценил поражение сборной Аргентины от Хорватии (0:3) на чемпионате мира. По его словам, главный тренер команды, несмотря на плохие результаты, должен доработать до конца турнира.

– Не слышал ничего про желание игроков аргентинской сборной попрощаться с главным тренером до матча против Нигерии, – отметил Домингес. – Мое мнение – Сампаоли привез команду в Россию и должен отработать чемпионат мира до конца во главе команды. Виноват ли он во вчерашнем поражении? То, что произошло – это футбол, в нем случается всякое.

В подобных матчах самую большую важность начинают приобретать детали. Не возьмусь судить, что случилось с Месси и сборной, потому что не знаю, что происходит внутри коллектива, но, думаю, Лео берет на себя огромную ответственность, как и всегда – не стоит это забывать. Очень надеюсь, что команда сможет собраться и выйдет из группы! (Егор БЫЧКОВ)