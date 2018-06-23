Аксель Витсель: "В Китае мне не хватает качественного футбола"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подчеркнул, что в чемпионате Китая ему порой не хватает матчей высокого уровня. Хавбек в 2017 году перешел из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

- Сложно ли играть на чемпионате мира после китайского чемпионата, где уровень невысок? - цитирует "Р-Спорт" Витселя. - Когда я в сборной, я не думаю о Китае, поверьте мне, - сказал Витсель. - У меня достаточно мастерства, чтобы играть на чемпионате мира, и тут не имеет значения, где я играю. Но если вы спрашиваете - то да, мне в Китае действительно немного не хватает качественного футбола.