20:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аксель Витсель: "В Китае мне не хватает качественного футбола"


Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель подчеркнул, что в чемпионате Китая ему порой не хватает матчей высокого уровня. Хавбек в 2017 году перешел из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

- Сложно ли играть на чемпионате мира после китайского чемпионата, где уровень невысок? - цитирует "Р-Спорт" Витселя. - Когда я в сборной, я не думаю о Китае, поверьте мне, - сказал Витсель. - У меня достаточно мастерства, чтобы играть на чемпионате мира, и тут не имеет значения, где я играю. Но если вы спрашиваете - то да, мне в Китае действительно немного не хватает качественного футбола.

Бельгия - Тунис

 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180623/1138437890.html

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