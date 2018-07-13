Аксель Витсель: "Хотим подарить тренеру на день рождения третье место чемпионата мира"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель выразил надежду, что команде удастся достойно поздравить своего тренера Роберто Мартинеса с юбилеем и завоевать бронзу чемпионата мира-2018.

Испанскому специалисту 13 июля исполнилось 45 лет. На пятничной тренировке команда поздравила его праздничным коридором. В субботу Бельгия сыграет в матче за третье место с Англией.

– Когда у кого-то в команде, игрока или члена штаба, день рождения, мы устраиваем коридор. И, конечно, сегодня мы сделали его для нашего тренера. Мы хотим сделать ему прекрасный подарок и занять третье место, – приводит слова Витселя официальный Твиттер сборной Бельгии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)