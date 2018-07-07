Аксель Витсель: "Бельгия выиграла матч тактически"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель после победы над Бразилией в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:1) отметил, что бельгийцы выиграли благодаря тактике. Также он добавил, что игра с Францией не будет легкой.

- Бразильцы более быстрые и скоростные, однако матч с Францией для нас не будет легким. Это сильная команда, - цитирует "Р-Спорт" Витселя. - Мы выиграли матч тактически, мы хорошо защищались.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ