04:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев вплотную подобрался к Дасаеву и Блохину


Матч против Хорватии стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева восьмым на чемпионатах мира. Только два отечественных вратаря провели на мировых первенствах больше встреч. На счету Льва Яшина 13 игр, у Рината Дасаева – девять.

Вратари сборных СССР/России, больше всего игравшие на ЧМ

Вратарь

Турниры

Матчи

Голы

Лев ЯШИН

1958, 1962, 1966

13

-18

Ринат ДАСАЕВ

1982, 1986, 1990

9

-11

Игорь АКИНФЕЕВ

2014, 2018

8

-10

Анзор КАВАЗАШВИЛИ

1966, 1970

6

-3

Руслан НИГМАТУЛЛИН

2002

3

-4

Александр УВАРОВ

1990

2

-2

Дмитрий ХАРИН

1994

2

-5

Виктор ЧАНОВ

1986

1

0

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

1994

1

-1

 Также Акинфеев, проведя 111-й матч в форме национальной команды, вплотную подобрался к нападающему Олегу Блохину по числу игр за сборную. Большее число встреч имеют в своем активе только защитники Сергей Игнашевич (127) и Виктор Онопко (113). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам за сборную России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2002-2018

127

9

Виктор ОНОПКО

1992-2004

113

7

Олег БЛОХИН

1972-1988

112

42

Игорь АКИНФЕЕВ

2004-н.в.

111

-95

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2003-2016

101

5

Ринат ДАСАЕВ

1979-1990

91

-70

Александр КЕРЖАКОВ

2002-2016

91

30

Альберт ШЕСТЕРНЕВ

1961-1971

90

0
Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ