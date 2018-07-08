Акинфеев вплотную подобрался к Дасаеву и Блохину

Матч против Хорватии стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева восьмым на чемпионатах мира. Только два отечественных вратаря провели на мировых первенствах больше встреч. На счету Льва Яшина 13 игр, у Рината Дасаева – девять.
Вратари сборных СССР/России, больше всего игравшие на ЧМ
|
Вратарь
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Лев ЯШИН
|
1958, 1962, 1966
|
13
|
-18
|
Ринат ДАСАЕВ
|
1982, 1986, 1990
|
9
|
-11
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2014, 2018
|
8
|
-10
|
Анзор КАВАЗАШВИЛИ
|
1966, 1970
|
6
|
-3
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
2002
|
3
|
-4
|
Александр УВАРОВ
|
1990
|
2
|
-2
|
Дмитрий ХАРИН
|
1994
|
2
|
-5
|
Виктор ЧАНОВ
|
1986
|
1
|
0
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
1994
|
1
|
-1
Также Акинфеев, проведя 111-й матч в форме национальной команды, вплотную подобрался к нападающему Олегу Блохину по числу игр за сборную. Большее число встреч имеют в своем активе только защитники Сергей Игнашевич (127) и Виктор Онопко (113). (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам за сборную России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2002-2018
|
127
|
9
|
Виктор ОНОПКО
|
1992-2004
|
113
|
7
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1988
|
112
|
42
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2004-н.в.
|
111
|
-95
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2003-2016
|
101
|
5
|
Ринат ДАСАЕВ
|
1979-1990
|
91
|
-70
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Альберт ШЕСТЕРНЕВ
|
1961-1971
|
90
|
0
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