Акинфеев вплотную подобрался к Дасаеву и Блохину

Матч против Хорватии стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева восьмым на чемпионатах мира. Только два отечественных вратаря провели на мировых первенствах больше встреч. На счету Льва Яшина 13 игр, у Рината Дасаева – девять.

Вратари сборных СССР/России, больше всего игравшие на ЧМ

Вратарь Турниры Матчи Голы Лев ЯШИН 1958, 1962, 1966 13 -18 Ринат ДАСАЕВ 1982, 1986, 1990 9 -11 Игорь АКИНФЕЕВ 2014, 2018 8 -10 Анзор КАВАЗАШВИЛИ 1966, 1970 6 -3 Руслан НИГМАТУЛЛИН 2002 3 -4 Александр УВАРОВ 1990 2 -2 Дмитрий ХАРИН 1994 2 -5 Виктор ЧАНОВ 1986 1 0 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 1994 1 -1

Также Акинфеев, проведя 111-й матч в форме национальной команды, вплотную подобрался к нападающему Олегу Блохину по числу игр за сборную. Большее число встреч имеют в своем активе только защитники Сергей Игнашевич (127) и Виктор Онопко (113). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам за сборную России

Игрок Годы Матчи Голы Сергей ИГНАШЕВИЧ 2002-2018 127 9 Виктор ОНОПКО 1992-2004 113 7 Олег БЛОХИН 1972-1988 112 42 Игорь АКИНФЕЕВ 2004-н.в. 111 -95 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 2003-2016 101 5 Ринат ДАСАЕВ 1979-1990 91 -70 Александр КЕРЖАКОВ 2002-2016 91 30 Альберт ШЕСТЕРНЕВ 1961-1971 90 0

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