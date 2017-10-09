Афран Исмаилов: "Рано или поздно Шейдаев должен был забить за Азербайджан"

Нападающий сборной Азербайджана Афран Исмаилов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:5) отметил, что его у команды не хватило сил на второй тайм встречи. Он также добавил, что экс-форвард "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев рано или поздно должен быть забить.

– Старались, бились – сил хватило только на это, – приводит Azerisport слова Исмаилова. – По сравнению с матчем трехдневной давности немцы изменили состав, тогда как у нас он претерпел мало изменений. Они были более свежими.

– В первом тайме Азербайджан выглядел хорошо.

– На второй нас просто не хватило. Мы играли три дня назад, плюс еще и долгий перелет. Знали, что будет так трудно.

– Любопытно, что вновь забили Германии. Это положительный момент?

– Да, забить действующим чемпионам мира – это хорошо. Жаль, что не удалось удержать этот счет.

– Дебютный гол за сборную забил Шейдаев.

– Он все сделал правильно. Рано или поздно Рамиль должен был забить. Хорошо, что в этой игре. Будем ждать продолжения.

– Отборочный этап завершился не лучшим образом.

– Цикл получился интересным. Переломным моментом стала домашняя игра с Северной Ирландией. Все могло сложиться гораздо лучше. Главное, что мы никого не боимся и играем в смелый футбол.

Напомним, что сборная Азербайджана не отобралась в финальную стадию ЧМ-2018.