Афран Исмаилов: "Рано или поздно Шейдаев должен был забить за Азербайджан"

Нападающий сборной Азербайджана Афран Исмаилов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:5) отметил, что его у команды не хватило сил на второй тайм встречи. Он также добавил, что экс-форвард "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев рано или поздно должен быть забить.
– Старались, бились – сил хватило только на это, – приводит Azerisport слова Исмаилова. – По сравнению с матчем трехдневной давности немцы изменили состав, тогда как у нас он претерпел мало изменений. Они были более свежими.
– В первом тайме Азербайджан выглядел хорошо.
– На второй нас просто не хватило. Мы играли три дня назад, плюс еще и долгий перелет. Знали, что будет так трудно.
– Любопытно, что вновь забили Германии. Это положительный момент?
– Да, забить действующим чемпионам мира – это хорошо. Жаль, что не удалось удержать этот счет.
– Дебютный гол за сборную забил Шейдаев.
– Он все сделал правильно. Рано или поздно Рамиль должен был забить. Хорошо, что в этой игре. Будем ждать продолжения.
– Отборочный этап завершился не лучшим образом.
– Цикл получился интересным. Переломным моментом стала домашняя игра с Северной Ирландией. Все могло сложиться гораздо лучше. Главное, что мы никого не боимся и играем в смелый футбол.
Напомним, что сборная Азербайджана не отобралась в финальную стадию ЧМ-2018.
dintos
И никогда не отберётся.Так что супер-пупер Шейдаев никогда не сыграет ни на ЧМ,ни на ЧЕ.Надо было играть за страну,в которой родился...
10:14