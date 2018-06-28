Адам Навалка: "Не хочу подсластить пилюлю победой над Японией"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка заявил, что победой над Японией (1:0) в матче чемпионата мира команда показала, что готова биться до конца. Поляки в своей группе заняли последнее место, набрав лишь три очка.

- Это был трудный матч, нам пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы обыграть японцев. Мы показали, что не сдаемся, бьемся до конца и можем доставить радость болельщикам, - цитирует "Р-Спорт" Навалку. - Не хочу подсластить пилюлю этой победой, не думайте так. Но нам удалось проанализировать первые свои два матча. Мы в России набрались опыта, так это рассматриваем. Я надеюсь, что мы сделали задел на будущее.

Напомним, поляки потеряли шансы на выход в плей-офф еще после второго тура уступив Колумбии (0:3), а до этого Сенегалу (1:2).

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