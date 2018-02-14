20 процентов населения Исландии подали заявки на билеты ЧМ-2018

Посол Исландии в РФ Берлинд Асгейрсдоттир рассказала о большом интересе к чемпионату мира-2018 в ее стране. По словам посла, пятая часть населения Исландии хочет поехать на матчи ЧМ-2018.

- Исландия попала на чемпионат мира впервые в своей истории, - сказала Асгейрсдоттир. - И все, что я слышала сейчас на приеме - новости для нашей страны. Но работать мы начали, конечно, еще в октябре, когда путевка нашей сборной на турнир была оформлена официально. Сотрудничаем с российскими властями очень тесно и задаем множество вопросов. Только вдумайтесь: около 20 процентов граждан Исландии подали заявки на то, чтобы получить билеты на чемпионат мира! Это говорит об огромном интересе. И мы гордимся быть участником, представляя самую малочислисленную страну в истории чемпионатов мира. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Исландия в групповом турнире встретится с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).