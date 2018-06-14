12:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

14 из 20 хозяев чемпионатов мира не смогли выиграть первый матч на турнире


Сегодня, 14 июня, сборная России проведет первый матч на домашнем чемпионате мира. Соперником команды Станислава Черчесова по встрече, которая пройдет на стадионе "Лужники", будет Саудовская Аравия.

На 20 предыдущих мировых первенствах хозяева турнира в стартовых играх одержали только 6 побед (30 процентов).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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