14 человек погибли в Мексике в результате вооруженных атак в день матча ЧМ-2018

Не менее 14 человек погибли мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в результате атаки вооруженных банд, сообщает viportal.co. Одно из нападений произошло, когда болельщики собрались смотреть матч ЧМ-2018 Корея - Мексика (1:2).

В результате нападения на болельщиков, как уже сообщалось, погибли шесть человек и двое получили ранения. Почти в то же время неизвестный подъехали к салону красоты, где также собрались люди посмотреть матч, и убили пять человек. По словам очевидцев, убийцы подъехали на голубом фургоне.

Несколькими часами ранее три человека на окраине города были расстреляны во время вечеринки. Полиция проводит расследование по этому поводу. Город считается одним из самых криминальных в мире. В июне там произошло 116 убийств.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018