10 лет Испании: главные факты о сборной

За последние 10 лет сборная Испании – самая титулованная. Она выиграла два чемпионата Европы и чемпионат мира.

Испанцы будут соперниками нашей команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Любопытно, что именно с матча против России (4:1) в групповом турнире Евро-2008 началась победная серия "Красной фурии".

С него и ведется отсчет в данной инфографике.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь