Юрген Клинсманн: "Хочу, чтобы Аргентина с Месси выиграла ЧМ-2018"

Бывший игрок сборной Германии Юрген Клинсманн считает, что Аргентина с Лионелем Месси в составе сможет выиграть чемпионат мира в следующем году в России. По его словам, для полного величия аргентинцу не хватает только этого титула.

– Я восхищаюсь Месси, всегда восхищался им, – цитирует Goal Клинсманна. – Он настоящий художник, он знает, что будет делать еще до получения мяча. Месси перфекционист. Я вижу, какой у него замечательный характер. Он очень скромный, несмотря на свой талант. Месси не хватает только победы на чемпионате мира. Считаю, что это может случиться в следующем году в России. Хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира, потому что заслужил это.