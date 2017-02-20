22:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Йоахим Лев: "Чтобы стать чемпионами мира, нам придется обыгрывать Месси и Криштиану Роналду"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что не планирует сильно экспериментировать с составом на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Ранее немецкие СМИ предполагали, что Лев как минимум на Кубок конфедераций привезет команду, составленную из молодежи.

– Не так много хорошо готовых игроков у нас есть, как мы думаем, – цитирует Kicker Лева. – Ведь нам для победы нужно обыгрывать таких футболистов, как Месси и Криштиану Роналду, чтобы стать чемпионами мира. Если кто-то играет хорошо в бундеслиге, это не значит, что будет хорош и в матчах уровня чемпионата мира. А там нам нужен титул. Мы говорим о мировом уровне, абсолютном уровне.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Кучеряво устроился. Тренирует Сборную Германии иногда - ведь это сборная, а не клуб. Носит шарфики разные красивые. Попробовал бы этот лол сделать Лестер чемпионом Англии.

22:23

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