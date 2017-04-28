Власти Подмосковья предложат однодневные туры для гостей ЧМ-2018

Власти Подмосковья предложат гостям чемпионата мира-2018 однодневные туристические экскурсии по городам региона, сообщает welcome2018.com. В качестве основных направлений были выбраны Сергиев Посад, Коломна, Клин, Дмитров, Истра.

- У нас запущен проект топ-10, отобраны основные направления, включая Сергиев Посад, Коломну, Клин, Дмитров, Истру, маршруты в которых будут обустроены в 2017 году, - сказала заместитель министра культуры области Надежда Жилкина. - Мы делаем инфраструктуру маршрута от остановки общественного транспорта до объекта показа, мы делаем пешеходные туристические маршруты - тротуары 3-4 метра шириной, велодорожки. Затем мы эти пешеходные зоны будем насыщать аттракциями совместно с нашими муниципалитетами, музеями. Мы планируем провести в Сергиевом Посаде фестиваль матрешки, в Клину - джазовый фестиваль, в Коломне - что-то со сладостями, тогда к нам приедут.

Два стадиона Москвы - "Открытие Арена" и "Лужники" - примут матчи чемпионата мира. Кроме того, в Московской области будут обустроены 14 тренировочных площадок ЧМ-2018.