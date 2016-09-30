Витсель и Ломбертс вызваны в сборную Бельгии

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на ближайшие матчи. Игроки "Зенита" Аксель Витсель и Николас Ломбертс получили приглашения в национальную команду. Бельгийцы в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграют 7 октября с Боснией и Герцеговиной, а 10 октября встретятся с Гибралтаром.

Полностью состав Бельгии на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

вратари Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Мац Селс ("Ньюкасл", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия);

защитники Тоби Алдервейрелд, Ян Фертонген (оба - "Тоттенхэм", Англия), Джордан Лукаку ("Лацио", Италия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Лоран Симан ("Монреаль Импакт", Канада), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Николас Ломбертс ("ЗЕНИТ", Россия);

полузащитники Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Раджа Наингголан ("Рома", Италия), Аксель Витсель ("ЗЕНИТ", Россия), Стивен Дефур ("Барнсли", Англия), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия);

нападающие Миши Бaтшуайи, Эден Азар ( Оба - "Челси", Англия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Кевин Миральяс, Ромелу Лукаку (Оба - "Эвертон", Англия), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико", Испания), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия).