Виталий Мутко: "Реконструкция стадиона "Фишт" идет по плану"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что работы по реконструкции стадиона "Фишт" в Сочи к чемпионату мира 2018 года идут по плану. Первый матч на "Фиште" должны сыграть 28 марта сборные России и Бельгии, встреча будет товарищеской.

– 28-го будет игра – это уже неизбежный факт, – цитирует ТАСС Мутко. – Готовность стадиона высокая, поле в хорошем состоянии, сейчас идут сдачи всех систем. Немного задерживается временная трибуна, идет поставка металла. Но в целом все идет по плану.