Виталий Мутко: "Паспорт болельщика позволит пересекать границы без визы"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении паспорта болельщика (Fan ID) в преддверии Кубка конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Сегодня в Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID. Позже они откроются и в двух других городах.

– Россия брала на себя ряд обязательств и гарантий, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Есть гарантии безопасности и дополнительных услуг, таких как, например, бесплатный проезд. Для создания комфортной среды принято решение использовать Fan ID, который позволит любителям футбола пересекать границы, не оформляя визы. Паспорт позволяет получить бесплатный проезд между городами. Это сложная задача, высокотехнологичная.

Есть цель, чтобы этот проект был доступен, была электронная версия, рассылка, доставка. Министерство работало и подписало меморандум для реализации этого проекта. Символично, что это произошло в Санкт-Петербурге, он будет принимать первый матч Кубка конфедераций.