Виталий Мутко: "Не поддерживаю разговоры о проклятости стадиона в Санкт-Петербурге"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул в интервью телеканалу РБК, что ситуация с новым стадионом в Санкт-Петербурге находится под контролем. Он отметил, что строительство затянулось из-за смены губернатора и новых требований ФИФА.

– Неловко ли мне за стадион на Крестовском? Да нет, – сказал Мутко. – Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о проклятости стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 тысяч человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Это современная арена.

Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик. Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем.