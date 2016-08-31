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Виталий Мутко: "Нас не устраивают темпы строительства двух гостиниц в Ростове-на-Дону"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко остался недоволен ходом строительства гостиниц в Ростове-на-Дону.

- Нас не устраивают темпы строительства двух гостиниц в Ростове-на-Дону, по ним есть вопросы, - приводит слова Мутко Р-Спорт.

Как пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев, речь идет о гостиницах Hayatt Regency Rostov Don-Plaza и Sheraton.

- Наиболее реально, на наш взгляд, строительство Hayatt. Более сложная ситуация по Sheraton, им занимается банк ВТБ. Мы надеемся, что наши контакты, которые происходят на постоянном уровне, позволят определить реальную ситуацию, - пояснил Голубев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160831/1056774018.html

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