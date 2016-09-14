12:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Критических вопросов при подготовке к ЧМ-2018 нет"

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит остался доволен ходом подготовки России к ЧМ-2018. Делегация ФИФА в рамках операционного визита посетила столичные "Лужники", а также побывала в Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде.

- В целом, визит прошел хорошо. Мы посмотрели стадионы, познакомились с ходом строительства, обратили внимание на такие функциональные аспекты арен, как движения клиентских групп внутри и вокруг стадионов. Кроме того, у нас была возможность взглянуть на подготовку городов к чемпионату мира в целом, обсудить отдельные нерешенные вопросы с руководством регионов, – цитирует официальный сайт ФИФА Смита. – Успех проведения матча чемпионата мира, как паззл, складывается из маленьких деталей большого целого. Важно, чтобы все составляющие в итоге собрались воедино в нужный момент.  Поэтому наша задача – убедиться, что все имеющиеся недочеты выявлены и что все участники процесса подготовки понимают, сколько времени у них есть на то, чтобы завершить необходимые работы.

- Приятно отметить, что у всех участников операционного тура по его итогам остались положительные впечатления от увиденного, – отметил министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко. – Критических, непреодолимых вопросов у нас нет. Мы понимаем, что еще необходимо сделать, чтобы провести чемпионат мира на самом высоком уровне, и будем прикладывать все усилия, чтобы решить оставшиеся до стартового свистка задачи.

Дополнительная информация

ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=9/news=операционныи-тур-на-стадионы-обозначил-основные-задачи-для-городов-орг-2833278.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Россия круче всех!

Мутко! Хватит Бурановскими бабушками заниматься, они без тебя споют. Почему нет заявлений по братьям?! Или у тебя как у п-ка Захарченко есть запасной аэродром в виде швейцарских счетов, за которые тебя крепко держат "партнеры"? Где анонсированные иски в гражданские суды, где защита паралимпийцев, почему твою работу делают хакеры?!

13:20

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