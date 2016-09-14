Виталий Мутко: "Критических вопросов при подготовке к ЧМ-2018 нет"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит остался доволен ходом подготовки России к ЧМ-2018. Делегация ФИФА в рамках операционного визита посетила столичные "Лужники", а также побывала в Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде.

- В целом, визит прошел хорошо. Мы посмотрели стадионы, познакомились с ходом строительства, обратили внимание на такие функциональные аспекты арен, как движения клиентских групп внутри и вокруг стадионов. Кроме того, у нас была возможность взглянуть на подготовку городов к чемпионату мира в целом, обсудить отдельные нерешенные вопросы с руководством регионов, – цитирует официальный сайт ФИФА Смита. – Успех проведения матча чемпионата мира, как паззл, складывается из маленьких деталей большого целого. Важно, чтобы все составляющие в итоге собрались воедино в нужный момент. Поэтому наша задача – убедиться, что все имеющиеся недочеты выявлены и что все участники процесса подготовки понимают, сколько времени у них есть на то, чтобы завершить необходимые работы.

- Приятно отметить, что у всех участников операционного тура по его итогам остались положительные впечатления от увиденного, – отметил министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко. – Критических, непреодолимых вопросов у нас нет. Мы понимаем, что еще необходимо сделать, чтобы провести чемпионат мира на самом высоком уровне, и будем прикладывать все усилия, чтобы решить оставшиеся до стартового свистка задачи.