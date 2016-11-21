Виктор Озеров: "К ЧМ-2018 сумеем сделать все, как положено. В том числе и в Петербурге"

Один из членов временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года Виктор Озеров в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что план по строительству стадионов будет выполнен, несмотря на проблемы в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе комиссия во главе с ее председателем Вадимом Тюльпановым посетила стройку столичной арены "Лужники".

– Сейчас из всех городов ЧМ-2018 отстает только Санкт-Петербург?

– В целом и Москва, и остальные идут в соответствии с графиком, а где-то и с опережением, – подчеркнул Озеров. – Я думаю, и в Питере все трудности будут преодолены. Мы ведь живем в такой стране – постоянно сами создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем. Полагаю, с учетом опыта подготовки к Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Казани мы сумеем сделать все, как положено. В том числе и в Петербурге.