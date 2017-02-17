Василий "Киллер" Степанов: "В фильме BBC мне приписали слова, которых я не говорил"

Один из участников фильма BBC о российских фанатах Василий "Киллер" Степанов подчеркнул, что авторы картины переврали все факты. По его словам, фильмы о России - звенья одной цепи, которые призваны опорочить страну.

- Как оцените то, что получилось на выходе? - вопрос Степанову.

- Говорил о прошлом, о своем становлении в 90-е годы. На данный момент я уже давно "на пенсии", являюсь многодетным отцом, занимаюсь общественной деятельностью. Очень грустно было смотреть фильм, то, как все переврали - мне приписали слова, которых не говорил.

- Вы просили предварительно посмотреть съемку?

- Да - говорили, предварительно покажут, с переводом на русский язык. Того человека, который коммуницировал между мной и BBC, англичане очень сильно подвели.

- Кто он?

- Хороший парень, которого ввели в заблуждение. Он имеет отношение к спартаковскому движению. И думаю, он сейчас очень сильно тоже опечален. Понятно, что вся эта история с фильмами - звенья одной цепи, хотят опорочить Россию. Вся эта травля продолжается. Западный зритель все это хавает, а на самом деле это ложь. (Сергей ЕГОРОВ)