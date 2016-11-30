В Железноводске начали строительство двух тренировочных баз ЧМ-2018

В Железноводске (Ставропольский край) строители приступили к возведению двух тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Реконструкция стадиона "Спартак" и строительство нового спорткомплекса в микрорайоне Капельница ведется одновременно. Также ведется строительство административных зданий с раздевалками, душевыми, массажными комнатами, медкабинетами, комнатами отдыха и конференц-залами. Оба объекта общей стоимостью 276 миллионов рублей будут сданы в эксплуатацию через год. Руководство Железноводска контролирует ход строительства, претензий к работе на данный момент нет.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.