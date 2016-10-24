В Санкт-Петербурге не могут определиться с фан-зоной ЧМ-2018

Власти Санкт-Петербурга еще не определились с местом для фан-зоны чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Кириллова. Ранее ФИФА рекомендовала разместить ее на Конюшенной площади, однако этот вариант не устраивает правоохранительные органы.

- Больше всего не полиция Санкт-Петербурга играет роль, а в целом те, кто отвечает на федеральном уровне за вопросы безопасности, - подчеркнул Кириллов. - Они накручивают ситуацию, но вопрос остается открытым, будем обсуждать. Малая Конюшенная - это не окончательный вариант, полиция категорически против Малой Конюшенной, ФИФА против парка 300-летия, напротив СКК. На стрелке Васильевского острова мало места.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также в городе пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.