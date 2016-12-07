В Самаре пообещали компенсировать отставание по строительству стадиона

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин признал наличие проблем при строительстве стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

– Единственное отставание по стадионам – Самара, мы говорили об этом, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Летом была задержка, связанная со спорами с генеральным подрядчиком о стоимости. Но генеральный подрядчик сохранился и компенсирует отставание. Отставание будет ликвидировано, но сейчас оно есть. По стадионам у нас нет больших беспокойств.