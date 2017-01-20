В Ростове-на-Дону разработали экскурсии к ЧМ-2018

Экскурсоводы разработали маршрут для болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, сообщает don24.ru. Называется он "Золотой мяч Ростова-на-Дону", первые экскурсии длиной три часа пройдут уже весной. Болельщики посетят стадионы "Юность России", "Олимп-2", "Труд", училище олимпийского резерва, а завершится экскурсия на строящейся "Ростов-Арене", которая примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

- Когда люди приезжают на территорию нашего донского края, они должны познакомиться с его историей через историю, в данном случае, футболистов, - сказала председатель ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков региона Наталья Степаненко.