16:58 20 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону разработали экскурсии к ЧМ-2018

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Экскурсоводы разработали маршрут для болельщиков чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону, сообщает don24.ru. Называется он "Золотой мяч Ростова-на-Дону", первые экскурсии длиной три часа пройдут уже весной. Болельщики посетят стадионы  "Юность России", "Олимп-2", "Труд", училище олимпийского резерва, а завершится экскурсия на строящейся "Ростов-Арене", которая примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

- Когда люди приезжают на территорию нашего донского края, они должны познакомиться с его историей через историю, в данном случае, футболистов, - сказала председатель ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков региона Наталья Степаненко.

Дополнительная информация

http://don24.ru/publications/18493

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