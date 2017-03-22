В Екатеринбурге всех специалистов, задействованных в ЧМ-2018, обучат иностранным языкам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу обучить иностранным языкам всех специалистов, задействованных во время чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. По словам главы региона, подготовка к матчам турнира входит в финальную стадию. Сейчас завершается основной комплекс строительных работ, окончено большинство работ для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей турнира.

Куйвашев отметил, что обучение иностранным языкам должны пройти сотрудники гостиниц, врачи, полицейские, спасатели, пожарные. В настоящее время уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время турнира. Также предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.