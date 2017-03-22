18:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Екатеринбурге всех специалистов, задействованных в ЧМ-2018, обучат иностранным языкам

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу обучить иностранным языкам всех специалистов, задействованных во время чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. По словам главы региона, подготовка к матчам турнира входит в финальную стадию. Сейчас завершается основной комплекс строительных работ, окончено большинство работ для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей турнира.

Куйвашев отметил, что обучение иностранным языкам должны пройти сотрудники гостиниц, врачи, полицейские, спасатели, пожарные. В  настоящее время уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время турнира. Также предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/v-ekaterinburge-zadeystvovannye-na-chm-2018-proydut-obuchenie-yazykam/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

По методу Илоны Мутко.

18:31

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