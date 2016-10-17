Участники ЧМ-2018 обязаны будут иметь в наличии форму вратаря без фамилии и номера

ФИФА внесла ряд изменений в правила проведения чемпионата мира-2018, сообщает AP. Согласно обновленным правилам, при равенстве очков на групповом этапе чемпионата мира будет учитываться рейтинг fair play - количество желтых и красных карточек, полученных игроками. Во главе угла по-прежнему будет стоять разница мячей, после чего будут учитываться личные встречи.

Все команды обяжут иметь в наличии запасные комплекты формы вратаря без имени и игрового номера. Это необходимо будет в исключительных случаях, если голкипер получит травму или будет удален, а лимит замен сборная исчерпает и вынуждена будет ставить в ворота полевого игрока. Подобное произошло в августовском матче Лиги чемпионов между "Лудогорцем" и "Стяуа", в котором защитник болгарской команды Космин Моци вынужден был играть в свитере запасного голкипера с чужим номером и фамилией.

Также по новым правилам президент ФИФА уже не будет обязан вручать трофей капитану чемпионов мира на церемонии награждения.