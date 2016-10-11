У Промеса – повреждение голеностопа

Нападающий сборной Голландии Квинси Промес, замененный в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции (0:1) получил травму голеностопа, сообщает официальный сайт футбольной федерации страны. О сроках восстановления пока информации нет. В борьбе с соперником форвард "Спартака" неудачно поставил ногу на газон и получил повреждение. 24-летний футболист попытался продолжить встречу, но в итоге все же покинул поле на 16-й минуте. Вместо него вышел Мемфис Депай.

Отметим, что в предыдущем поединке за Голландию против Белоруссии (4:1) Промес оформил дубль. Эти голы стали первыми для форварда за национальную команду.

Следующим соперником "Спартака" в 10-м туре премьер-лиги станет "Ростов". Поединок состоится 15 октября.