20:22 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тренировочную базу ЧМ-2018 в Астрахани завершат к концу года

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Реконструкция стадиона в Астрахани завершится к концу 2017 года, сообщает welcome2018.com. Стадион входит в число 64 тренировочных баз для участников чемпионата мира-2018.Отмечается, что строительные работы идут по графику. Сейчас завершается демонтаж спортивных сооружений и административного корпуса. В ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун на 15 тысяч мест.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. 

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/trenirovochnuyu-bazu-chm-2018-v-astrakhani-podgotovyat-do-kontsa-goda/

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