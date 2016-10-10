Торнике Окриашвили: "Сборная Грузии в последних двух матчах должна была брать четыре очка"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили отметил, что в двух последних матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 команда должна была брать больше очков. Хавбек стал автором гола в матче против сборной Уэльса (1:1), в котором у сборной Грузии было несколько очевидных моментов для взятия ворот.

– Встречу мы начали не лучшим образом, но в перерыве Владимир Вайсс сказал, что мы не имеем права проигрывать, – цитирует Worldsport.ge Окриашвили. – Считаю, что в матчах против Ирландии (0:1) и Уэльса мы заслужили 4 очка, однако, к сожалению, удалось заработать лишь одно. Будем стремиться побеждать в следующих матчах.