Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда подчеркнул, что стадион "Фишт", на котором пройдут матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира-2018, должен быть сдан в эксплуатацию к концу ноября. По его словам, тестовые встречи на арене запланированы на март и апрель 2017 года.

- Тестовые матчи на стадионе "Фишт" пройдут в марте и мае 2017 года, уже определено, что играть будет сборная России с одной из сильнейших команд Европы, - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Долуды. - И уже 19 июня следующего года состоится первая из четырех игр Кубка Конфедераций. До жеребьевки игр Кубка осталось чуть больше месяца, она пройдет в Казани уже 26 ноября.