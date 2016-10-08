Сухи сыграет против Германии с первых минут

Стали известны составы Германии и Чехии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. За гостей с первых минут сыграет экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер, Езил, Дракслер, Гетце.

Запасные - тер Штеген, Лено, Хеведес, Мустафи, Руди, Майер, Вайгль, Гюндоган, Брандт, Фолланд.

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Сухи, Сивок, Новак, Петржела, Хоржава, Павелка, Крейчи, Дочкал, Выдра.

Запасные - Коубек, Павленка, Гебреселассие, Брабец, Сикора, Скалак, Змргал, Дроппа, Шик, Кадлец.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Германия - Чехия