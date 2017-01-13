Суд продлил срок ареста вице-губернатору Петербурга Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при строительстве стадиона "Крестовский"

Смольнинский районный суд Петербурга сегодня по ходатайству СК продлил на четыре месяце, до 9 мая, срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну, информирует ТАСС. В середине ноября чиновник был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона "Крестовский". Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

– Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия, – сказала судья Олеся Буланая. – Ходатайство следствия соответствует УПК и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно.

На имя Оганесяна действует зарубежный паспорт и в процессе подготовка визы в США. Следствие полагает, что он, находясь на свободе, может скрыться. По показаниям свидетелей, Оганесян имеет связи в криминальной сфере. Он может, находясь на свободе, повлиять на ход расследования.