17:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строительство "Ростов Арены" опережает график на 1,5 - 2 месяца

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Строительство стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону идет с опережением графика, сообщает rostov.kp.ru. По словам замгубернатора региона Игоря Гуськова, строительные работы переходят в завершающую стадию.

-  Сроки опережаются примерно на 1,5 - 2 месяца, - пояснил Гуськов. - В настоящее время наступает завершающая стадия строительных работ по самому стадиону. Часть временных опор, установленных ранее для обустройства кровли, уже демонтирована, в течение месяца их уберут полностью, и стадион приобретет тот вид, который мы будем наблюдать в 2018 году, когда он примет матчи чемпионата мира. На следующей неделе уже начнется натяжение мембранного покрытия кровли.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://www.rostov.kp.ru/online/news/2552602/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Невозможно! За такую дерзость могут и расстрелять.

17:33

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