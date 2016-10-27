Строительство "Ростов Арены" опережает график на 1,5 - 2 месяца

Строительство стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону идет с опережением графика, сообщает rostov.kp.ru. По словам замгубернатора региона Игоря Гуськова, строительные работы переходят в завершающую стадию.

- Сроки опережаются примерно на 1,5 - 2 месяца, - пояснил Гуськов. - В настоящее время наступает завершающая стадия строительных работ по самому стадиону. Часть временных опор, установленных ранее для обустройства кровли, уже демонтирована, в течение месяца их уберут полностью, и стадион приобретет тот вид, который мы будем наблюдать в 2018 году, когда он примет матчи чемпионата мира. На следующей неделе уже начнется натяжение мембранного покрытия кровли.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.