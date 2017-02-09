Стадион "Фишт" получил заключение о соответствии

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что стадион "Фишт" в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, получил заключение о соответствии, еще один этап сдачи арены пройден.

Вчера в Москве прошло заседание координационного совета чемпионата мира-2018 с участием представителей четырех регионов, которые примут матчи Кубка конфедераций - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

- Основным вопросом, рассматривавшимся советом, было доведение до операционной готовности стадиона в Сочи, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что буквально на днях было получено заключение о соответствии - то есть какой-то этап сдачи арены пройден.

Власти региона понимают свою ответственность, политическая воля в этом вопросе присутствует. Время у нас еще есть - до 28 марта, когда в Сочи пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии. Стадион будет готов к этому сроку.

По Петербургу акцент был сделан на поле. Игорь Албин заверил нас, что 24 февраля поле закатят в проектное положение и все меры по устранению пресловутой вибрации принимаются, а какие-то уже приняты.