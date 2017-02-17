19:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Собянин пригласил авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ

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Беспорядки в Марселе, устроенные российскими и британскими фанатами во время Euro-2016."Для одних – праздник футбола, для других – праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

 

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил журналистов телеканала BBC на чемпионат мира 2018 года. Вчера телеканал продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

– Так же распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на ЧМ-2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует, – написал мэр в "Твиттере".

 

 

 

 

 

 

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