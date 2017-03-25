Швеция разгромила Белоруссию

Сборная Швеции на своем поле нанесла поражение Белоруссии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Дублем отметился Эмиль Форсберг. Все 90 минут на поле у хозяев провел защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

У белорусов в старте вышли его одноклубник Александр Мартынович, защитник "Оренбурга" Максим Бордачев, экс-игроки "Анжи" и "Алании" Иван Маевский и Ренан Брессан, а также Егор Филипенко, выступавший за "Спартак", и Игорь Шитов, известный по игре за "Динамо" и "Мордовию". Хавбек "Оренбурга" Станислав Драгун появился на замену на 66-й минуте.

Шведы вышли на первое место в группе А, обойдя по дополнительным показателям Францию. Белоруссия занимает пятую строчку с двумя очками в активе.

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Швеция – Белоруссия – 4:0 (1:0)