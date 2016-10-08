Сборная Англии победила Мальту в дебютном матче Саутгейта

В матче группы F отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии переиграла Мальту – 2:0. Счет в игре на 29-й минуте открыл нападающий Дэниэл Старридж, а спустя девять минут полузащитник хозяев поля Деле Алли установил окончательный счет.

Отметим, что этот матч стал первым для англичан после отставки Сэма Эллардайса, попавшего в коррупционный скандал. И.о. главного тренера сборной Англии на данный момент является Гарет Саутгейт.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Англия - Мальта - 2:0 (2:0)

Голы: Старридж, 29 (1:0). Алли, 38 (2:0).

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Стоунс, Бертранд (Роуз, 19), Уолкотт (Рэшфорд, 68), Хендерсон, Алли, Руни, Лингард, Старридж (Варди, 73).

Мальта: Хогг, Аджус, З.Мускат, Камиллери, Борг, Шиберрас, Фенек, Кристенсен, А.Мускат, Эффьонг (Мифсуд, 76), Шембри (Р.Мускат, 86).

Предупреждение: Борг, 55.

Судья: Юханнессон (Швеция).

8 октября. Лондон. Стадион Wembley.