Россия представит туристические программы для гостей ЧМ-2018 в Мадриде

Россия представит в Мадриде туристические возможности городов, принимающих Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ. Презентация пройдет в офисе Visit Russia в рамках выставки FITUR.

На стенде будет представлена актуальная информация о российском турпродукте, в том числе маршруты, разработанные специально для гостей Кубка конфедераций и чемпионата мира. Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.