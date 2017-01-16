18:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Россия представит туристические программы для гостей ЧМ-2018 в Мадриде

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Россия представит в Мадриде туристические возможности городов, принимающих Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ. Презентация пройдет в офисе Visit Russia в рамках выставки FITUR. 

На стенде будет представлена актуальная информация о российском турпродукте, в том числе маршруты, разработанные специально для гостей Кубка конфедераций и чемпионата мира. Всего разработано 120 программ, которые, помимо посещения матчей, дадут возможность познакомиться с историческими, культурными и природными достопримечательностями России.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-madride-proydet-prezentatsiya-marshrutov-i-progr

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