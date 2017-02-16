Президент Уругвая хочет, чтобы в финале ЧМ-2018 его сборная сыграла с Россией

Президент Уругвая Табаре Васкес выразил надежду, что в финал чемпионата мира-2018 выйдет его сборная и хозяева турнира - сборная России. Об этом он заявил по итогам российско-уругвайских переговоров. Сборная Уругвая дважды выигрывала чемпионат мира - первый розыгрыш турнира в 1930 году и первый послевоенный чемпионат мира - в 1950 году. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- В следующем году здесь пройдет чемпионат мира по футболу, и я надеюсь, что в финале будут играть Россия и Уругвай, - цитирует ТАСС Васкеса.

- Уругвай - небольшая страна, но она была первым чемпионом мира. Не знаю, в чем секрет, может быть, в качестве уругвайского мяса и молока, которыми кормят ваших футболистов, - ответил Президент России Владимир Путин.