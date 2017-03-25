Натхо не спас Израиль от разгрома в Испании

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Испании дома разгромила сборную Израиля со счетом 4:1. Голами в составе испанцев отметились Давид Сильва, Витоло, Диегу Коста и Иско. Единственный гол израилитян забил Лиор Рафаэлов. 90 минут на поле провел полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

В другой встрече сборная Македонии в гостях разгромила Лихтенштейн – 3:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Испания – Израиль – 4:1 (2:0)

Голы: Сильва, 13 (1:0). Витоло, 45+1 (2:0). Диегу Коста, 51 (3:0). Рафаэлов, 76 (3:1). Иско, 88 (4:1).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста (Иско, 70), Тиагу Алькантара (Коке, 63), Витоло (Аспас, 83), Диегу Коста, Сильва.

Израиль: Марсиано, Даса, Цедек, Тиби (Тавата, 19), Гершон, Бен-Хаим (Хемед, 64), Коэн, Натхо, Эйнбиндер (Келтьенс, 60), Рафаэлов, Захави.

Предупреждения: Даса, 77. Коэн, 77.

Судья: Оливер (Англия).

24 марта. Хихон. Стадион "Эль-Молинон".

Лихтенштейн – Македония – 0:3 (0:1)

Голы: Николов, 43 (0:1). Несторовски, 68 (0:2). Несторовски, 73 (0:3).

Нереализованный пенальти: Несторовски, 90 (вратарь).

Лихтенштейн: Йеле, Бургмайер, Рехштайнер (Вольфингер, 78), Малин, Геппель, Март.Бюхель (Зеле, 83), Хаслер, Марс.Бюхель, Губзер, Саланович (Брендле, 87), Фрик.

Македония: Димитриевски, Шиков, Ристовски, Ристевски, Велкоски, Спировски (Джорджев, 85), Николов, Пандев, Тричковски (Бабунски, 78), Ибраими (Трайковски, 64), Несторовски.

Предупреждения: Хаслер, 33. Геппель, 38. Несторовски, 85.

Судья: Лардо (Бельгия).

24 марта. Вадуц. Стадион "Райнпарк".