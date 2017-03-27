На ЧМ-2018 могут приехать до 100 тысяч болельщиков из Китая

Болельщики из Китая смогут приобрести до 100 тысяч путевок в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает South China morning post со ссылкой на исполнительного директора Shankai Sports Фэн Тао. Общая сумма путевок составит 25 миллионов долларов. По словам Фэн Тао, на ЧМ-2014 приехали 5 тысяч человек из Китая, Гонконга, Сингапура и Макао.

Компания Shankai Sports получила эксклюзивное право продажи турпутевок на ЧМ-2018 и Кубок конфедераций-2017.

- Это отличная возможность для китайских болельщиков увидеть футбол в прямом эфире, - сказал Фэн Тао. - У нас есть потенцииал привлечь до 100 тысяч человек. Полет до Йоханнесбурга (на ЧМ-2010. - Прим. "СЭ") составляет 18 часов, до Сан-Паулу - 25-30 часов. До Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые рейсы, добраться не составит труда. Исторически сложились хорошие отношения между странами, и это обнадеживает болельщиков, путешествующих в Россию.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.