Мутко будет курировать подготовку к ЧМ-2018 вместо Шувалова

На сайте правительства России опубликован список обязанностей президента РФС Виталия Мутко, который ранее был назначен на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Он будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти в вопросах организации, подготовки и проведения чемпионата мира в России.

Кроме того, Мутко будет курировать вопросы реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта, а также государственную политику в области туризма и государственную молодежную политику. Напомним, что ранее за подготовку к чемпионату мира по футболу отвечал первый вице-премьер Игорь Шувалов.