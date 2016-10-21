13:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко будет курировать подготовку к ЧМ-2018 вместо Шувалова

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На сайте правительства России опубликован список обязанностей президента РФС Виталия Мутко, который ранее был назначен на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Он будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти в вопросах организации, подготовки и проведения чемпионата мира в России.

Кроме того, Мутко будет курировать вопросы реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта, а также государственную политику в области туризма и государственную молодежную политику. Напомним, что ранее за подготовку к чемпионату мира по футболу отвечал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

 

 

Дополнительная информация

http://government.ru/gov/responsibilities/

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