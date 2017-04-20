"Мордовия Арена" будет яркого солнечного цвета

Стадион в Саранске, строящийся к чемпионату мира-2018, будет оформлен в ярком солнечном цвете, информирует Welcome2018.com. Колористическое решение фасада "Мордовии Арены" утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков.
Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.
Стадион #ЧМ2018 в Саранске будет яркого солнечного цвета: https://t.co/F3jHnqPzOa– Welcome2018·com (@welcome_2018) 20 апреля 2017 г.
Фото:© @FGUPSportin pic.twitter.com/nx0EIb73kC
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/mordoviya-arena-budet-yarkogo-solnechnogo-tsveta/