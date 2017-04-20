14:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Мордовия Арена" будет яркого солнечного цвета

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Стадион в Саранске, строящийся к чемпионату мира-2018, будет оформлен в ярком солнечном цвете, информирует Welcome2018.com. Колористическое решение фасада "Мордовии Арены" утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта легкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/mordoviya-arena-budet-yarkogo-solnechnogo-tsveta/

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